Байден рассказал, что сделал бы в школьные годы с Трампом за оскорбление женщин

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что не стал бы дискутировать с президентом Дональдом Трампом об отношении к женщинам.

"Парень, который в итоге становится нашим национальным лидером говорит, что может потрогать женщину где угодно, и ей это понравится. А затем говорит, что совершил ошибку. Меня спрашивают, хотел бы я подискутировать с ним, а я отвечаю, что не хотел бы", - заявил Байден.

Он отметил, что если бы подобное высказывание президент США позволил себе в школьные годы, то он отвел бы его в спортзал и "выбил бы из него всю дурь", передает CNN.

"Если бы мы были в старшей школе, то я отвел бы его в спортзал и выбил бы из него всю дурь", - заявил Байден.

Ранее Байден заявил, что президент США Дональд Трамп является "посмещищем".