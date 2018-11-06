Байден рассказал, будет ли он участвовать в следующих президентских выборах в США

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что пока окончательно не решил будет ли участвовать в президентской гонке 2020.
Об этом сообщает The Hill.
По словам Байдена, он не знает, действительно хочет этого.
"Я не знаю, не знаю. Я до сих пор не знаю", - сказал экс-вице-президент о возможном участии в выборах.
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Байден добавил, что "не стал бы делать объявления так рано, даже если бы и собирался сделать это", так как это было бы "слишком ранним началом" кампании.
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