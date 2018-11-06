06 ноября 2018, вторник

Байден рассказал, будет ли он участвовать в следующих президентских выборах в США

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Джо Байден

Джо Байден

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что пока окончательно не решил будет ли участвовать в президентской гонке 2020.

Об этом сообщает The Hill.

По словам Байдена, он не знает, действительно хочет этого.

"Я не знаю, не знаю. Я до сих пор не знаю", - сказал экс-вице-президент о возможном участии в выборах.

Смотрите также

Байден добавил, что "не стал бы делать объявления так рано, даже если бы и собирался сделать это", так как это было бы "слишком ранним началом" кампании.

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове