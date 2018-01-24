Байден позитивно оценил решение США предоставить Украине оружие

Бывший вице-президент также рассказал о своем отношении к Курту Волкеру и о торможении реформ в Украине

Бывший вице-президент США Джой Байден назвал положительным решение о поставках в Украину летального оружия.

Он также отметил, что "слабая" политика в отношениях двух стран привела к замедлению реформ в Украине, передает Радио Свобода.

Джо Байден также позитивно отозвался о представителе США по делам Украины Курте Волкере, который выполняет свою работу, несмотря на ограниченые полномочиями со стороны Белого дома.

"Волкер сильная личность. Но у Курта, по моим данным, нет полномочий и возможностей для кардинальной смены ситуации в Украине", - заявил Байден.

Напомним, 23 января начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко обсудил с представителем США по делам Украины Куртом Волкером текущую ситуацию на Донбассе.