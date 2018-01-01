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Байден назвал себя наиболее квалифицированным для поста президента США

Сегодня, 08:04
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Байден заявил, что пока не принял решение об участии в кампании 2020

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что считает себя "самым квалифицированным человеком для поста президента в стране".

При этом он добавил, что пока не принял решение об участии в президентской кампании 2020 года, сообщает Голос Америки.

"Над проблемами, с которыми сталкивается сегодня наша страна, я работал всю свою жизнь: это положение среднего класса и внешняя политика. Но мы с семьей должны вместе решить, готовы ли мы к этому. Мы все делаем вместе, как семья", - сказал Байден.

Он также добавил, что планирует принять решение о вступлении в предвыборную борьбу в течение срока от шести недель до двух месяцев.

"Мой сын оставил мне двух внуков, которые меня любят и хотят, чтобы я был рядом. Я хочу быть с ними, заботиться о них, поэтому нам нужно решить, можем ли мы, как семья, взять это на себя", - заметил Байден.

По его словам, смерть его старшего сына Бо Байдена, который умер от рака мозга в 2015 году, помешала ему баллотироваться в 2016 году.

Ряд наблюдателей считает, что в 2020 году Байден выдвинет свою кандидатуру. По результатам ноябрьского опроса Reuter/Ipsos, Байден лидирует в списке многочисленных возможных кандидатов от Демократической партии.

Теги:   Джо Байден США

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