«Бахмут — это проверка». Журналист объяснил, почему Путину нравится Пригожин 30 декабря, 16:10 Евгений Пригожин (на фото) нравится Путину, потому что смог отправить на войну десятки тысяч российских заключенных, но его будущее зависит от Бахмута, считает Александр Мартыненко (Фото:thebell.io)

Директор информационного агентства Интерфакс-Украина Александр Мартыненко в интервью Radio NV объяснил, почему российскому диктатору Владимиру Путину нравится олигарх и владелец нелегальной ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

Как рассказал Мартыненко в эфире Radio NV, Путин считает Пригожина полезным, «потому что Пригожин все же обеспечил отправку на фронт 30−40 тысяч зэков».

«Таким образом он уменьшил пока нагрузку на „чмобиков“. То есть количество „чмобиков“ уменьшил на эти 40 тысяч. И для Путина это, безусловно, было очень приятно, потому что меньше призывать, меньше проблем. Поэтому он, конечно, Путину нравится», — объяснил журналист.

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Он отметил, что Путин с Пригожиным давно знакомы, потому «Пригожин прекрасно понимает, что Путину нужно».

«Ему сейчас интересны такие люди — решительные, вообще не знающие, что такое закон и плевали на него с высокой башни, но которые дают результат», — уточнил Мартыненко, добавив, что «Бахмут в этом плане является проверкой Пригожина» и от событий в Бахмуте зависит его будущее.

«Если он не даст результата (а пока ему это не удается), этот миф, который он создает, — абсолютно эффективного и безжалостного руководителя — может посыпаться», — подчеркнул журналист.

Представитель прессслужбы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов ранее заявлял, что ЧВК Вагнер, которая задумывалась как «элитное подразделение», используется кремлевским режимом в Украине как пушечное мясо. На фоне значительных потерь оккупантов в ходе полномасштабной войны РФ против Украины в ряды ЧВК начали вербовать заключенных российских колоний.

По данным росСМИ, количество заключенных в российских «исправительных учреждениях» в сентябре и октябре сократилось на 23 тысячи человек.

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, захват Бахмута имеет для российских оккупантов не стратегическое, а символическое значение.

Американский Институт изучения войны отметил, что до 28 декабря «вагнеровцы» и другие войска РФ, вероятно, достигли кульминации — предельного истощения сил, из-за чего они больше не способны добиться значительных оперативных успехов под Бахмутом.