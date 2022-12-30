«Бахмут — это проверка». Журналист объяснил, почему Путину нравится Пригожин
Евгений Пригожин (на фото) нравится Путину, потому что смог отправить на войну десятки тысяч российских заключенных, но его будущее зависит от Бахмута, считает Александр Мартыненко (Фото:thebell.io)
Директор информационного агентства Интерфакс-Украина Александр Мартыненко в интервью Radio NV объяснил, почему российскому диктатору Владимиру Путину нравится олигарх и владелец нелегальной ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.
Как рассказал Мартыненко в эфире Radio NV, Путин считает Пригожина полезным, «потому что Пригожин все же обеспечил отправку на фронт 30−40 тысяч зэков».
«Таким образом он уменьшил пока нагрузку на „чмобиков“. То есть количество „чмобиков“ уменьшил на эти 40 тысяч. И для Путина это, безусловно, было очень приятно, потому что меньше призывать, меньше проблем. Поэтому он, конечно, Путину нравится», — объяснил журналист.
Он отметил, что Путин с Пригожиным давно знакомы, потому «Пригожин прекрасно понимает, что Путину нужно».
«Ему сейчас интересны такие люди — решительные, вообще не знающие, что такое закон и плевали на него с высокой башни, но которые дают результат», — уточнил Мартыненко, добавив, что «Бахмут в этом плане является проверкой Пригожина» и от событий в Бахмуте зависит его будущее.
«Если он не даст результата (а пока ему это не удается), этот миф, который он создает, — абсолютно эффективного и безжалостного руководителя — может посыпаться», — подчеркнул журналист.
Представитель прессслужбы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов ранее заявлял, что ЧВК Вагнер, которая задумывалась как «элитное подразделение», используется кремлевским режимом в Украине как пушечное мясо. На фоне значительных потерь оккупантов в ходе полномасштабной войны РФ против Украины в ряды ЧВК начали вербовать заключенных российских колоний.
По данным росСМИ, количество заключенных в российских «исправительных учреждениях» в сентябре и октябре сократилось на 23 тысячи человек.
По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, захват Бахмута имеет для российских оккупантов не стратегическое, а символическое значение.
Американский Институт изучения войны отметил, что до 28 декабря «вагнеровцы» и другие войска РФ, вероятно, достигли кульминации — предельного истощения сил, из-за чего они больше не способны добиться значительных оперативных успехов под Бахмутом.