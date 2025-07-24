«Королева кокаина». Как бабушка возглавила семейную наркоимперию на 100 млн долларов — BBC 24 июля, 23:51 Женщина вместе с родственниками распространяла кокаин по всей Британии (Фото: Met Police)

Весенним утром 2023 года полицейские под прикрытием следили за пожилой женщиной, которая грузила коробки в арендованную машину на парковке торгового центра в британском Эссексе, пишет Томас Макинтош для BBC News.

NV публікує матеріал у межах інформаційного партнерства.

Автівка приїхала туди з Іслінгтона. А після розвантаження вирушила у бік Іпсвіча, де жінка передала важку сумку з-під білизни невідомому чоловіку.

Як пізніше скаже її адвокат, вона виглядала як людина, яку ніхто б не запідозрив.

Її ім'я — Дебора Мейсон, але у вузькому колі її знали як Gangsta Debbs чи «Бджолина королева».

Вона — бабуся і глава сімейства, що створило потужний наркокартель на південному сході Англії.

Кокаїн за розкладом

Мейсон залучила до злочинної схеми своїх чотирьох дітей, сестру і найближчих друзів.

Вони створили мережу поставок кокаїну по всій країні.

Прибутки витрачалися щедро: дизайнерські сумки, розкішні поїздки і навіть нашийник Gucci для домашнього кота на прізвисько Ghost.

65-річну «гангстерку» засудили до 20 років в’язниці. Решта учасників отримали від 10 до 15 років.

Дебора Мейсон / Фото: Metropolitan Police

За сім місяців стеження поліція зафіксувала десятки операцій з перевезення кокаїну і готівки — переважно через порти Гарвіч, Фолкстон і Дувр.

Сценарій завжди один: вантаж акуратно фасується в магазинні пакети і передається наступній ланці.

Вони доправляли наркотики по всій Британії - від Лондона і Кардіффа до Манчестера, Бристоля, Шеффілда, Бредфорда і навіть Волсолла.

За сім місяців банда перевезла майже тонну кокаїну / Фото: Met Police

За даними прокуратури, oптова вартість партій наркотиків становила щонайменше 30 мільйонів доларів, тоді як загальна роздрібна оцінка перевищувала 100 мільйонів доларів.

Шифри, «Багсі» і тури в Дубай

Спілкувались члени групи та їхній постачальник на прізвисько «Багсі» через захищений месенджер Signal.

У Дебори Мейсон з «Багсі» були особливо теплі стосунки — вони навіть разом відпочивали в Дубаї та Бахрейні.

Сама Мейсон не купувала наркотики, але брала участь в організації багатокілограмових поставок. Вона особисто контролювала водіїв, будила їх вранці та відстежувала маршрути.

За сім місяців банда здійснила щонайменше 20 рейсів, перевізши 356 кг кокаїну та готівку.

«Як мати, ви мали бути прикладом для дітей, а не втягувати їх у злочини», — заявив під час оголошення вироку суддя Філіп Шоррок.

Розкішне життя

Мотивом злочинців була фінансова вигода.

Поліція розповіла, що Мейсон витрачала гроші екстравагантно: на брендовий одяг, аксесуари і навіть на свою кішку — купила їй повідець й ошийник від Gucci, а також жетон з дев’ятикаратного золота з гравіюванням.

Вона збиралася поїхати до Туреччини, щоб зробити косметичну операцію.

Під час затримання її знайшли у ванній — поруч із дизайнерським рушником DKNY.

Гроші від «операцій» розподілялися між учасникам, але від них Мейсон також отримувала свою «частку».

Ще були сімейні виїзди в Корнуолл, Мальту, Прагу і Польщу, подорож із доньками в Дубай, де вони продовжували керувати операціями у Британії через FaceTime.

Незвичайна родина

До схеми залучили всіх.

Син Реджі Брайт (24 роки) здійснив щонайменше 12 поїздок із 90 кг кокаїну.

Часто його супроводжували мати, сестра Ліллі або партнерка Демі Кендалл (31 рік).

Поліція також з’ясувала, що Реджі з Демі вели окрему точку продажів зі своїх трейлерів у Кенті.

Демі Брайт, старша дочка, за версією прокуратури, доставила близько 60 кг кокаїну.

Дві інші доньки Мейсон були кур'єрами й координаторами.

Допомагали 66-річна сестра Тіна Голдінг та 44-річна подруга родини Аніта Слотер.

Тепер усі вони — за ґратами.

Адвокати намагалися представити своїх підзахисних як «виконавців нижчої ланки» у великій мережі. Але суд вирішив інакше.

«Це — незвичайна сім'я», — підкреслив прокурор Роберт Гатчінсон.

«Замість того щоб піклуватися про близьких, Дебора Мейсон використала їх як інструменти в злочинній імперії».

Старший детектив Джек Краушаар з поліції Метрополітен назвав справу «однією з найбільш витончених, з якими він стикався».

«Це була високоорганізована і прибуткова операція. Члени сім'ї свідомо обрали шлях злочинності - заради грошей і красивого життя».