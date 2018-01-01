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Бабченко о протестах во Франции: Сами себе устроят "новый Советский Союз"

Сегодня, 11:30
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Бабченко прокомментировал протестную ситуацию во Франции

Требования протестующих "желтых жилетов" во Франции противоречат друг другу, а сами протестные акции могут привести к созданию подобия "нового Советского Союза" в стране, считает ведущий программы Справа двох на Радио НВ Аркадий Бабченко.

"Я желаю, чтобы французское правительство их требования ["желтых жилетов", - Ред.], конечно же, безусловно выполнила, потому что до идиотов всегда лучше всего доходит не словами, а уже когда "палкой по заднице". Мы при Советском Союзе, большевизме, пенсиях и "отобранных у буржуев аэропортах и банках" пожили - мы отлично знаем, что это такое, а они не знают. Пускай поживут, пускай дойдет", - заявил он в эфире Радио НВ.

По мнению Бабченко, возможные негативные последствия протестов для Франции могут стать "прививкой еще на 50 лет".

Полный выпуск программы Справа двох с Аркадием Бабченко и Юрием Мацарским

Напомним, протесты во Франции против повышения цен на топливо продолжаются уже четвертую неделю. Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установления более мягких требований для вступления в университеты.

По приблизительным оценкам, в субботу, 8 декабря, протестовали 125 тыс. человек, 1,7 тыс человек были задержаны.

По словам французского министра финансов Бруно Ле Мера, протесты "желтых жилетов" обернулись для экономики Франции катастрофой.

Теги:   Радио НВ Аркадий Бабченко Франция

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