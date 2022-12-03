B-21 Raider. В США презентовали стратегический ядерный бомбардировщик-«невидимку» 3 декабря, 08:52 B-21 Raider (Фото:REUTERS/David Swanson)

В Палмдейле, штат Калифорния, Пентагон представил стратегический бомбардировщик-«невидимку» нового поколения B-21 Raider в пятницу, 2 декабря. Это первый подобный американский боевой самолет за более чем 30 лет.



Об этом говорится в Twitter ведомства.

Разработанный и собранный компанией Northrop Grumman, B-21 Raider способен нести как конвенционное ракетно-бомбовое вооружение, так и термоядерное. По словам разработчиков, самолет также работает с облачными технологиями, позволяющими создать его «цифрового близнеца», чтобы контролировать выполнение боевых задач. Первый тест-полет запланирован на 2023 год.

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Как пишет Голос Америки, почти каждый аспект программы засекречен. Перед презентацией в пятницу опубликовали только изображения боевого самолета, сделанные художниками.



Фото: REUTERS/David Swanson

Фото: REUTERS/David Swanson

Бомбардировщик разработан в рамках усилий Пентагона по модернизации всех элементов ядерной триады, включающей также ядерные баллистические ракеты для наземного запуска и боеголовки для запусков с подлодок. Самолет может выполнять миссии как с экипажем, так и в беспилотном режиме.

Сейчас изготавливают шесть B-21 Raider. Их стоимость неизвестна. Американские Военно-воздушные силы ранее указывали цену на покупку 100 самолетов со средней стоимостью $550 миллионов за каждый в долларах 2010 года (примерно $753 миллиона сегодня).

Во время церемонии министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что Пентагон и дальше будет развивать передовые возможности, которые укрепят способность страны сдерживать агрессию сегодня и в будущем.

B-21 Raider — один из ответов Вашингтона на обострение геополитического противостояния с Китаем и Россией.

«Нам нужен новый бомбардировщик для ХХІ века, который позволил бы противостоять более сложным угрозам, которые, как мы опасаемся, могут возникнуть от Китая, России. В-21 более живучий и может противостоять этим гораздо более сложным угрозам», — говорила министр ВВС США Дебора Ли Джеймс в 2015-м.

В этом году в своем отчете Пентагон заявил, что Китай может нарастить количество ядерных боеголовок до 1500 до 2035 года, а его успехи в гиперзвуковой технике, кибервойне, космических возможностях и других сферах являются «самым значительным и системным вызовом национальной безопасности США, а также свободной и открытой системе».

