В Азове Ростовской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза — видео
Пожар в городе Азов Ростовской области РФ, 16 ноября 2026 года (Фото: Telegram-канал Exilenova+)
В городе Азов Ростовской области РФ в ночь на понедельник, 16 ноября, после взрывов произошел пожар. Мониторинговые каналы сообщают о возгорании нефтебазы.
Telegram-канал Exilenova+ сообщает о масштабном пожаре в районе нефтебазы, расположенной недалеко от улицы Кондаурова. Местные жители также сообщают о возгорании газораспределительной станции (ГРС).
В то же время OSINT-аналитики Astra сообщают, что пожар начался в районе, где расположены сразу две нефтебазы — недалеко друг от друга: Флеш Энерджи и Юг-Импекс. Определить, какая из них загорелась или же обе сразу, невозможно, пишет Astra.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил об атаке БПЛА и подтвердил пожары на четырех производственных объектах в Азове. Также он сообщил о «ликвидации» БПЛА в Таганроге, Ростове-на-Дону и Миллеровском районе.