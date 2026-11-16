В Азове Ростовской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза — видео

16 ноября, 07:29
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Пожар в городе Азов Ростовской области РФ, 16 ноября 2026 года (Фото: Telegram-канал Exilenova+)

Пожар в городе Азов Ростовской области РФ, 16 ноября 2026 года (Фото: Telegram-канал Exilenova+)

В городе Азов Ростовской области РФ в ночь на понедельник, 16 ноября, после взрывов произошел пожар. Мониторинговые каналы сообщают о возгорании нефтебазы.

Telegram-канал Exilenova+ сообщает о масштабном пожаре в районе нефтебазы, расположенной недалеко от улицы Кондаурова. Местные жители также сообщают о возгорании газораспределительной станции (ГРС).

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В то же время OSINT-аналитики Astra сообщают, что пожар начался в районе, где расположены сразу две нефтебазы — недалеко друг от друга: Флеш Энерджи и Юг-Импекс. Определить, какая из них загорелась или же обе сразу, невозможно, пишет Astra.

Astra
Фото: Astra
Astra
Фото: Astra

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил об атаке БПЛА и подтвердил пожары на четырех производственных объектах в Азове. Также он сообщил о «ликвидации» БПЛА в Таганроге, Ростове-на-Дону и Миллеровском районе.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Ростовская область Нафтебаза Война России против Украины удары по российским НПЗ удары по территории РФ

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