Унижают, как хотят. Азербайджанцы не пустили колонну российских войск в Лачинском коридоре — видео 22 декабря, 08:48 Россиянам пришлось развернуться и уехать (Фото:Скриншот видео НВ)

Российские военные снова подверглись унижению со стороны азербайджанцев в Нагорном Карабахе.

На этот раз местные активисты, протестующие против незаконной добычи полезных ископаемых армянской стороной в этом регионе, перекрыли дорогу в Лачинском коридоре, заблокировав движение колонны ВС РФ.

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Растерянные россияне попытались уговорит собравшихся пропустить их, упирая на то, что они якобы «миротворцы», однако на людей это никак не подействовало.

«Граждане Азербайджана, дайте проехать колонне российского миротворческого контингента. Повторяю, граждане Азербайджана, расступитесь. Дайте проехать колонне российского миротворческого контингента», — беспомощно призвал их один из российских военных, а после того, как понял бесперспективность уговоров, приказал колонне разворачиваться и ехать обратно.

Ранее военнослужащие РФ препятствовали работе СМИ в этом районе, однако в итоге получили отпор со стороны внутренних войск Азербайджана.

