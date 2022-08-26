Спустя почти 30 лет. Азербайджан вернул контроль над городом Лачин 26 августа, 13:00 Силы Азербайджана заняли город Лачин (Фото:Anadolu)

Войска Азербайджана заняли город Лачин, которое с 1992 года находилось под контролем непризнанного Нагорного Карабаха.

Об этом в Twitter сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Под контроль также взяты деревни Сус и Забух.

«Поздравляю всех лачинцев и азербайджанский народ с этим праздником», — написал Алиев.

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Через Лачин, Сус и Забух проходит Лачинский коридор — единственная дорога, соединяющая Армению и Нагорный Карабах.

После войны в Карабахе в 2020 году между Азербайджаном и Арменией при посредничестве России был подписан договор, согласно которому Лачинский коридор перешел под контроль Баку. До этого момента там размещались российские миротворцы.

Накануне СМИ сообщили, что российские военные передают Азербайджану контроль над Лачинским коридором.

По итогам полномасштабного военного конфликта в Нагорном Карабахе, который возобновился в сентябре 2020 года, Ереван, Баку и Москва подписали соглашение о прекращении боевых действий.

Согласно ему, Азербайджан сохранил за собой территории Нагорного Карабаха, завоеванные за 44 дня войны, а Ереван обязался передать Баку часть других территорий, которые Армения контролировала с 1994 года (в частности Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский, а также часть Газахского района). Россия получила право развернуть в регионе якобы «миротворческий контингент» сроком на пять лет.

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