Спустя почти 30 лет. Азербайджан вернул контроль над городом Лачин

26 августа, 13:00
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Силы Азербайджана заняли город Лачин (Фото:Anadolu)

Силы Азербайджана заняли город Лачин (Фото:Anadolu)

Войска Азербайджана заняли город Лачин, которое с 1992 года находилось под контролем непризнанного Нагорного Карабаха.

Об этом в Twitter сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Под контроль также взяты деревни Сус и Забух.

«Поздравляю всех лачинцев и азербайджанский народ с этим праздником», — написал Алиев.

Видео дня

https://twitter.com/azpresident/status/1563063256469901314

Через Лачин, Сус и Забух проходит Лачинский коридор — единственная дорога, соединяющая Армению и Нагорный Карабах.

После войны в Карабахе в 2020 году между Азербайджаном и Арменией при посредничестве России был подписан договор, согласно которому Лачинский коридор перешел под контроль Баку. До этого момента там размещались российские миротворцы.

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Накануне СМИ сообщили, что российские военные передают Азербайджану контроль над Лачинским коридором.

По итогам полномасштабного военного конфликта в Нагорном Карабахе, который возобновился в сентябре 2020 года, Ереван, Баку и Москва подписали соглашение о прекращении боевых действий.

Согласно ему, Азербайджан сохранил за собой территории Нагорного Карабаха, завоеванные за 44 дня войны, а Ереван обязался передать Баку часть других территорий, которые Армения контролировала с 1994 года (в частности Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский, а также часть Газахского района). Россия получила право развернуть в регионе якобы «миротворческий контингент» сроком на пять лет.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Азербайджан Нагорный Карабах Ильхам Алиев Армения

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