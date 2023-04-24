Бывшего «вагнеровца», который сознался в военных преступлениях в Украине, задержали и избили наемники Пригожина 24 апреля, 18:16 Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин во время разговора с Азаматом Улдаровым 24 апреля (Фото:скриншот видео / Gulagu.net / Telegram)

Бывший боевик кремлевской ЧВК Вагнера Азамат Улдаров заявил, что его задержали для допроса российские силовики и избили наемники-«вагнеровцы».

17 апреля российский правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видео с бывшими российскими заключенными Азаматом Улдаровым и Алексеем Савичевым, которых Пригожин завербовал в свою ЧВК. Они сознались в военных преступлениях, совершенных в Украине — массовом убийстве мирных жителей, в том числе детей, и военнопленных. Позже Улдаров и Савичев заявили, что получают угрозы убийством.



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В понедельник, 24 апреля, Gulagu.net сообщил, что на входе в следственный отдел российского следкома в Саратове на Улдарова напали четверо «вагнеровцев», избили его и пытались сорвать жетон, а также угрожали убийством за показания против хозяина «вагнеровцев» Евгения Пригожина. По данным проекта, российские силовики «затолкали» Улдарова в отдел и завели в кабинет для допроса «об известных ему преступлениях».

«Мы подозреваем, что в МВД или СКР кто-то из имеющих к допросу Азамата Улдарова должностных лиц передал [Пригожину] данные о вызове на допрос Улдарова», — заявили в Gulagu.net и призвали российский следком открыть уголовное дело против Пригожина и его сообщников из-за угроз убийством.

Офис генпрокурора Украины 17 апреля сообщил, что проверяет информацию о совершении военных преступлений «вагнеровцами».