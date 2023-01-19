Казахстанского депутата выгнали из партии за поддержку войны России против Украины

19 января, 14:54
Поделиться:
Азамат Абильдаев (Фото:azattyq.org (RFE/RL))

Азамат Абильдаев (Фото:azattyq.org (RFE/RL))

Казахстанская партия Ак жола исключила из своих рядов депутата Мажилиса (нижней палаты парламента) Азамата Абильдаева, который заявил о поддержке войны России против Украины.

Об этом в четверг, 19 января, сообщила пресс-служба партии.

В заявлении говорится, что позиция Абильдаева противоречит позициям партии, а также нарушает депутатскую этику.

Видео дня

Политсила направила в центральную избирательную комиссию Казахстана письмо о прекращении мандата депутата.

В комментарии казахстанской службе Радио Свобода Абильдаев заявил, что согласен с решением об исключении и не желает подставлять партию перед выборами.

Читайте также:
В Казахстане заявили, что не будут помогать России обходить санкции

18 января издание опубликовало интервью Абильдаева, во время которого тот заявил, что российский диктатор Владимир Путин и агрессия РФ против Украины. Также он сказал, что в Украине у власти якобы находятся «нацисты».

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Владимир Путин Казахстан Партии Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X