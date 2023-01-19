Казахстанского депутата выгнали из партии за поддержку войны России против Украины 19 января, 14:54 Азамат Абильдаев (Фото:azattyq.org (RFE/RL))

Казахстанская партия Ак жола исключила из своих рядов депутата Мажилиса (нижней палаты парламента) Азамата Абильдаева, который заявил о поддержке войны России против Украины.

Об этом в четверг, 19 января, сообщила пресс-служба партии.

В заявлении говорится, что позиция Абильдаева противоречит позициям партии, а также нарушает депутатскую этику.

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Политсила направила в центральную избирательную комиссию Казахстана письмо о прекращении мандата депутата.

В комментарии казахстанской службе Радио Свобода Абильдаев заявил, что согласен с решением об исключении и не желает подставлять партию перед выборами.

18 января издание опубликовало интервью Абильдаева, во время которого тот заявил, что российский диктатор Владимир Путин и агрессия РФ против Украины. Также он сказал, что в Украине у власти якобы находятся «нацисты».

