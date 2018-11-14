14 ноября 2018, среда

Автор комиксов Marvel Стэн Ли перед смертью создал нового супергероя

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Перед смертью Стэн Ли создал супергероя Человека-грязь

Перед смертью Стэн Ли создал супергероя Человека-грязь

Автор комиксов Marvel Стэн Ли перед смертью создал вместе с дочерью Джей Си нового супергероя.

В интервью TMZ Джей Си рассказала, что нового супергероя зовут Человек-грязь (Dirt Man).

 "Мой отец никогда не создавал совместно с кем-либо Человека-паука или Халка. Он придумал их сам. Я упрашивала его сделать персонажа вместе со мной всю мою жизнь. В итоге он согласился и мы начали работать над героем по имени Человек-грязь", - заявила она.

 Женщина добавила, что Стэн Ли помогал ей развивать историю персонажа и внес последние правки накануне своей смерти.

Она не раскрыла другие подробности о супергерое, но сказала, что его история будет интересной. Джей Си выразила надежду, что его можно будет увидеть не только в комиксах, но и на большом экране.

Напомним, Стэн Ли умер 12 ноября в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе в возрасте 95 лет. 

За последний год Ли переболел пневмонией, а также имел проблемы со зрением.

Стэн Ли, который начал карьеру в 1939 году, создал или участвовал в создании таких комиксов, как Черная пантера, Человек-паук, Люди Икс, Могучий Тор, Железный человек, Фантастическая четверка, Невероятный халк, Сорвиголова и Человек-муравей.

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