Автор книги о Скрипале: Он был не единственной мишенью

Журналист рассказал, почему именно Скрипаль стал жертвой российских спецслужб

Журналист ВВС Марк Урбан, который недавно выпустил книгу The Skripal files о жизни бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля до и после отравления в Солсбери в марте 2018 года, рассказал, что существовали планы покушения и на других перебежчиков из РФ.

В интервью Русской службе Би-би-си он сообщил, что Скрипаль просто оказался наиболее досягаем для российских спецслужб.

Урбан отметил, что в его книге упоминается эпизод, как в 2016 году Россия пыталась выследить перебежчика из Службы внешней разведки РФ полковника Александра Потеева.

"Но этот человек живет в Америке и его было трудно достать", - сказал журналист.

Урбан также добавил, что Скрипаля было легко найти.

"Дети Скрипаля - Юля и Саша - постоянно ездили в Россию. Можно предполагать, что их электронные письма и другие сообщения перехватывались. Значит, можно было узнать очень много о том, как жил Скрипаль. Когда он бывал дома, когда нет. 3 марта Юля ехала в Лондон. И об этом тоже, наверняка, все было известно. Все это могло помочь понять, когда Скрипаль будет дома и как можно привести план (отравления) в действие", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в книге The Skripal files говорится о том, что бывший российский разведчик большую часть времени проводил дома перед телевизором, следя за новостями российского пропагандистского Первого канала, и, несмотря на свое положение, "во многом разделял позицию российских властей".

В частности, Скрипаль поддержал захват Россией в 2014 году Крыма и пренебрежительно отзывался об украинцах как об "овцах, которым нужен хороший пастух".

Скрипаль также отказался верить, что российские войска вторглись на Донбасс, заявив, что если бы они там были, они бы быстро добрались до столицы Киева.

Также в книге Урбан пишет, что разведывательные службы Великобритании получили от Скрипаля секретную информацию о коррупционных схемах 1990-х годов, с участием главы Совбеза РФ и бывшего руководителя ФСБ Николая Патрушева.

Кроме того, в книге указывается, что после пяти недель комы Скрипаль не мог поверить в то, что за покушением на него стояла Россия.

4 марта 2018 года Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. Врачам удалось стабилизировать их состояние и через несколько месяцев они были выписаны из больницы.

5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

Расследователи Bellingcat и The Insider узнали, что за псевдонимом "Руслан Боширов" скрывается полковник ГРУ и герой России Анатолий Владимирович Чепига из Амурской области. Жители села Березовка подтвердили, что "Руслан Боширов" похож на их бывшего односельчанина Чепигу.

В Кремле эту информацию не подтверждают.