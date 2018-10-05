Автомобиль одного из высланных из Нидерландов россиян зарегистрирован на ГРУ – расследование

Автомобиль высланного из Нидерландов Алексея Моренца зарегистрирован на воинскую часть ГРУ

Автомобиль россиянина Алексея Моренца, который был выслан из Нидерландов по обвинению в попытке кибератаки на Организацию по запрещению химоружия, зарегистрирован на адрес военной части №26165, говорится в расследовании Bellingcat и The Insider.

В расследовании говорится, что это подразделение Главного разведывательного управления Минобороны РФ, связанное с хакерскими атаками.

На адрес воинской части №26165 зарегистрированы автомобили 305 сотрудников, среди которых и обнаруженный европейскими спецслужбами офицер ГРУ Алексей Моренец.

Журналистам удалось это выяснить в открытой базе Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

Все эти сотрудники указаны со всеми паспортными данными и мобильными телефонами, много - с указанием этой воинской части как места работы.

Журналисты отмечают, что это означает, что любой человек с доступом к базе ГИБДД может получить имена, паспортные данные и мобильные телефоны нескольких сотен сотрудников ГРУ.

Напомним. 4 октября спецслужбы Нидерландов предотвратили хакерскую атаку России против Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), расположенной в Гааге.

В апреле Нидерланды выслали четырех россиян, подозреваемых в подготовке хакерской атаки, нидерландские спецслужбы считают, что они были сотрудниками ГРУ.

Также были названы имена высланных россиян - Алексей Сергеевич Моренец, Евгений Михайлович Серебряков, Олег Михайлович Сотников и Алексей Валерьевич Минин.

По данным голландских спецслужб, сотрудники российской разведки пытались украсть материалы расследования катастрофы Боинга MH17 на Донбассе.