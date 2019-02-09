Автоматы по продаже билетов в Варшаве будут работать на украинском языке Сегодня, 07:32 201 Цей матеріал також доступний українською EPA Количество украинцев в Варшаве растет EPA

В автоматы по продаже билетов в Варшаве добавят украинский язык, что значительно облегчит жизнь студентам и трудовым мигрантам из Украины.

Об этом сообщает Экономическая правда .

Ранее эта функция была активирована в Лодзе и Вроцлаве.

В течение нескольких недель украинский язык появится в билетоматах варшавского общественного транспорта. Чиновники хотят облегчить покупку билетов для украинцев, проживающих в Варшаве.

«Мы получили сигнал о том, что стоит подумать о дополнительном языке - украинском - потому что в Варшаве много украинских студентов, людей, которые приезжают на работу, и им будет проще купить билет», - рассказал представитель Управления общественного транспорта Томаш Кунерт.

Кунерт заметил, что количество украинцев в Варшаве растет:

«Исходя из наших собственных наблюдений, мы видим, что люди, которые разговаривают на украинском языке, обращаются в пункты обслуживания пассажиров, чтобы купить даже долгосрочные билеты, городские карты. Вы видите, что группа потенциально заинтересованных людей расширяется», - пояснил он.

Сейчас в автоматах по продаже билетов в Варшаве есть возможность использовать польский, английский, немецкий и русский языки.

Вариант выбора украинского языка должен появиться в автоматах в начале марта 2019 года.