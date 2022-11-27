В Латвии в ДТП попал автобус с украинскими военными 27 ноября, 22:04 В Латвии в ДТП попал автобус с украинскими военными (Фото:Скриншот с видео ERR)

В Латвии в ДТП попал автобус с украинскими военными — он столкнулся с грузовиком.

Как сообщает эстонский общественный вещатель ERR, авария произошла вечером в субботу, 27 ноября, в районе латвийского города Айнажи, возле эстонской границы. Автобус ехал из Таллина в Ригу.

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В результате ДТП погиб один человек — водитель автобуса, который является гражданином Эстонии, и осуществлял рейс по заказу Сил обороны страны.

Еще 26 человек получили ранения. Отмечается, что среди них один эстонский военнослужащий, а остальные — военнослужащие ВСУ.

Всех пассажиров доставили в больницу. Трое из пострадавших находились в тяжелом состоянии.

Оба направления трассы, где произошла авария, были перекрыты до полуночи. На этой же трассе в субботу произошло несколько дорожно-транспортных происшествий из-за снега и гололеда.