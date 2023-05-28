Австрия выделит два миллиона евро на разминирование в Украине 28 мая, 02:22 Австрия поможет с разминированием в Украине (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Правительство Австрии выделит два миллиона евро на закупку оборудования для разминирования в Украине.

Об этом сообщает CNN.

Федеральное правительство сообщило, что «мирные жители Украины страдают от запрещенных во всем мире противопехотных мин и взрывоопасных следов войны».

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«Уже более чем 250 000 кв. км территории Украины загрязнены наземными минами, что примерно втрое превышает площадь всей Австрии», — сообщили в правительстве.

По подсчетам Австрии, более 10,6 млн человек в Украине вынуждены жить в районах, которые должны пройти через тщательное разминирование.

В Украине в результате полномасштабного вторжения России заминировано 30% территорий страны, по площади это как две территории Австрии. В МВД и ГСЧС прогнозируют, что на их полное разминирование может уйти до десяти лет.

По оценке Всемирного банка, полный комплекс работ по гуманитарному разминированию в Украине будет стоить $37,4 млрд. Только для приоритетного разминирования сельскохозяйственных земель необходимо привлечь $1,5 млрд.