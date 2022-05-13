Готовы к прямому вмешательству. Австрия пригрозила Газпрому национализировать газохранилища в случае саботажа 13 мая, 01:08 Цей матеріал також доступний українською Газпром не спешит заполнить газохранилище (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что если российский Газпром не будет заполнять газохранилище в Зальцбурге, то оно будет национализировано.



Об этом сообщает Kronen Zeitung.

«Если российский Газпром не заполнит наши самые большие хранилища газа Haidach в Зальцбурге, то мы у него их заберем для других поставщиков», — заявил Нехаммер.

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Канцлер сообщил, что не является сторонником национализации, но в данном случае Австрия «должна подготовиться к прямому вмешательству».

Газохранилище Haidach находится в Зальцбурге и может вместить 2,4 миллиарда кубических метров. В данный момент оно пустует.

12 мая российский монополист Газпром заявил, что не будет использовать мощности газопровода Ямал-Европа.

В компании объяснили это санкциями, которые Россия 11 мая ввела против EuRoPol GAZ — владельца польского участка газопровода

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