Австрийцам разрешили указывать в документах третий пол

Речь идет о лицах, которые не считают себя ни мужчиной, ни женщиной

Конституционный суд Австрии постановил позволить гражданам обозначать интерсексуальность в официальных документах. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

Отмечается, что речь идет о лицах, которые не считают себя ни мужчиной, ни женщиной – интерсексуалах.

Решение было принято после иска гражданина, который хотел обозначить себя в документах как интерсексуал.

В своем решении австрийский суд ссылается на нормы Европейской конвенции по правам человека, которые гарантируют уважение частной и семейной жизни, также включает в себя защиту сексуальной идентичности.

Ранее сообщалось, что власти Германии признали третий пол.