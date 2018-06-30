30 июня 2018, суббота

Австрийцам разрешили указывать в документах третий пол

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Речь идет о лицах, которые не считают себя ни мужчиной, ни женщиной

Речь идет о лицах, которые не считают себя ни мужчиной, ни женщиной

Конституционный суд Австрии постановил позволить гражданам обозначать интерсексуальность в официальных документах. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

Отмечается, что речь идет о лицах, которые не считают себя ни мужчиной, ни женщиной – интерсексуалах.

Решение было принято после иска гражданина, который хотел обозначить себя в документах как интерсексуал.

В своем решении австрийский суд ссылается на нормы Европейской конвенции по правам человека, которые гарантируют уважение частной и семейной жизни, также включает в себя защиту сексуальной идентичности.

Ранее сообщалось, что власти Германии признали третий пол.

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