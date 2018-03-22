Австрийский дипломат в Израиле опубликовал свое фото в футболке с нацистской символикой

Министерство иностранных дел Австрии отозвало сотрудника своего посольства в Израиле после того, как австрийский еженедельник написал, что дипломат опубликовал свою фотографию в социальных сетях в футболке с символикой нацистской танковой дивизии.

Как пишет The Local, глава МИД Карин Кнайсль настоятельно рекомендовала атташе Юргену-Майклу Клеппигу вернуться в Вену и "прояснить обстоятельства".

Клеппинг работает в Тель-Авиве с января. В своем Facebook он опубликовал фотографию, на которой он изображен в футболке с надписями: "Stand your ground" (Отстаивай свои позиции) и "Frundsberg" (Фрундсберг, символ одноименой танковой дивизии СС).

Скриншот издания Timesofisrael.com

Кроме того, по данным австрийских СМИ, Клеппиг ранее уже публиковал фотографию своего деда в форме со свастикой.

Ранее сообщалось, что суд признал виновным и назначил наказание в виде 2,5 лет тюрьмы юноше из Львовской области в рамках дела о распространении коммунистической символики.