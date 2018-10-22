22 октября 2018, понедельник

Австрийские власти лишили гражданства 85 турок

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

В Австрии лишили гражданства минимум 85 турок, которые помимо австрийского имели еще паспорт Турции.

Об этом пишет Krone.

Двойное гражданство в стране запрещено.

Примерно 100 решений о лишении австрийского гражданства пока не вступили в силу.

Данная цифра далее может лишь расти, а сотни решений пока находятся на стадии подготовки.

Самое большое количество лишения гражданства зафиксировали в Зальцбурге (28) и Нижней Австрии (25), Вене (13) и Верхней Австрии (девять).

Проверки на предмет двойного гражданства были вызваны списком, который представила коалиционная правая Партия свободы.

Однако во многих случаях информация, содержащаяся в списках, была ненадежной. Так, в списках были фамилии людей, которые отказались от турецкого гражданства много лет назад.

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