Австрийские власти лишили гражданства 85 турок

В Австрии лишили гражданства минимум 85 турок, которые помимо австрийского имели еще паспорт Турции.
Об этом пишет Krone.
Двойное гражданство в стране запрещено.
Примерно 100 решений о лишении австрийского гражданства пока не вступили в силу.
Данная цифра далее может лишь расти, а сотни решений пока находятся на стадии подготовки.
Самое большое количество лишения гражданства зафиксировали в Зальцбурге (28) и Нижней Австрии (25), Вене (13) и Верхней Австрии (девять).
Проверки на предмет двойного гражданства были вызваны списком, который представила коалиционная правая Партия свободы.
Однако во многих случаях информация, содержащаяся в списках, была ненадежной. Так, в списках были фамилии людей, которые отказались от турецкого гражданства много лет назад.
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