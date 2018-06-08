Австрия планирует выдворить нескольких имамов и закрыть семь мечетей

Власти Австрии в рамках борьбы с радикальным политическим исламом заявили о намерении выдворить нескольких имамов и закрыть семь мечетей, пишет DW.
Соответствующее заявление сделал канцлер Австрии Себастьян Курц в пятницу, 8 июня, в Вене.
"Параллельным обществам, политическому исламу и тенденциям к радикализации нет места в нашей стране", - заявил канцлер.
Речь идет о закрытии мечети турецких националистов в Вене и роспуске организации "Арабская религиозная община", которой принадлежат шесть мечетей.
40 представителей мусульманского духовенства проходят проверку на предмет нарушения запрета финансирования из-за рубежа. Двух имамов уже лишили разрешения на жительство в Австрии, еще пятерым лицам отказано в удовлетворении заявления на получение вида на жительство.
По словам главы МВД Австрии Герберта Кикла, представляющего праворадикальную Австрийскую партию свободы, это "только начало". В общем, чиновники планируют проверить 60 из 260 имамов Австрии.
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