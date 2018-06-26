Австрия начала масштабные учения на границе на случай закрытия внутренних границ ЕС из-за мигрантов

Во вторник, 26 июня, Австрия начала масштабные учения на границе со Словенией на случай закрытия внутренних границ Евросоюза в рамках решения вопроса мигрантов, пишет DW.

В учениях принимают участие 500 полицейских и 200 военных. К маневрам также привлекли и новое полицейского формирование пограничной охраны.

По словам министра внутренних дел Австрии Герберта Кикля, такие действия обусловлены необходимостью эффективной защиты границ в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Австрийский вице-канцлер и министр по делам госслужбы и спорта Гайнц-Кристиан Штрахе добавил, что поводом для проведения учений стали дебаты о закрытии границ внутри ЕС и то, что происходит на "балканском маршруте". Он подчеркнул, что контрабандисты по-прежнему пользуются им, чтобы переправлять в страны блока нелегальных мигрантов.

Напомним, в последние недели проблема нелегальных мигрантов вызвала политический кризис в Евросоюзе. Австрия и Италия резко выступают против беженцев. Представители этих двух стран, а также Германии и Франции, собрались на внеплановый экстренный саммит по вопросам миграции, однако прийти к согласию по вопросам беженцев не удалось.

Миграционная политика ЕС также станет одной из главных тем планового саммита лидеров всех 28 стран ЕС, который пройдет в Брюсселе 28-29 июня.

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