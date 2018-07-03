Австрия готовится усилить охрану границы из-за решения Германии о судьбе мигрантов

Австрия готовится усилить охрану своих границ из-за мигрантов после достижения компромисса о судьбе беженцев в Германии.

"Это соглашение побуждает нас принять меры для предотвращения негативных последствий для Австрии и ее населения", - заявил австрийский канцлер Себастьян Курц, пишет Reuters.

Он добавил, что правительство Австрии подготовлено, в частности, для принятия мер по защите южных границ.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и глава МВД страны Хорст Зеехофер достигли компромисса в вопросе судьбы нелегальных мигрантов, которые зарегистрированы в ЕС, но не имеют права находиться на территории Германии, поскольку не получили официального убежища.

Предполагается, что на границе с Австрией для нелегалов будут созданы так называемые "транзитные зоны" с экстерриториальным статусом. Там беженцы будут оставаться вплоть до момента, когда будет принято решение, оставлять ли их в Германии или высылать обратно в страну регистрации.

В последний месяц проблема нелегальных мигрантов вызвала политический кризис в Евросоюзе. Австрия и Италия резко выступают против беженцев. Представители этих двух стран, а также Германии и Франции, собрались на внеплановый экстренный саммит по вопросам миграции, однако прийти к согласию по вопросам беженцев не удалось.

Читайте также: