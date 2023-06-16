Истребители из Австралии для Украины. Интервью с послом в Канберре о том, что Киев просит у австралийской стороны и идет ли речь о самолетах

16 июня, 19:00
NV Премиум
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F/A-18 Hornet взлетает с палубы американского авианосца. Самолеты такого типа могут взлетать также с обычных аэродромов (Фото:DoD photo by Senior Master Sgt. Adrian Cadiz)

F/A-18 Hornet взлетает с палубы американского авианосца. Самолеты такого типа могут взлетать также с обычных аэродромов (Фото:DoD photo by Senior Master Sgt. Adrian Cadiz)

Автор: Василий Пехньо

Василий Мирошниченко, посол Украины в Австралии, в интервью Radio NV описал, какой запрос о помощи Киев посылает Канберре и какая кооперация происходит в отношении истребителей, о чем писали СМИ ранее.

Василий Мирошниченко

посол Украины в Австралии

— Самой громкой наверняка сейчас звучит возможность поставки Украине австралийских самолетов F/A-18 Hornet. Ранее были сделаны такие заявления, что более 40 единиц таких F/A-18 могут прилететь в Украину. Насколько это соответствует действительности, сколь серьезно этот процесс сейчас обсуждается?

Видео дня

— Поговорим о самолетах Hornet. Они в определенной степени наделали шума, огласки в австралийских СМИ на прошлой неделе, позже попали в международные СМИ, и здесь очень важно прояснить некоторые моменты. Я в начале этой недели, в середине, дал комментарий для AFP, где уточнил, что мы запросили техническую информацию по состоянию самолетов, об их количестве часов налетов, о технических характеристиках, запчастях, условиях подготовки, обучении.

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Та информация, которая нужна. Тем не менее, почему это, как говорится, часто у нас бывает, в хедлайне получилась информация, что мы подтвердили наш интерес. И здесь я последние несколько дней уже проделал работу с австралийскими СМИ, сейчас мы хотим перейти в украинские СМИ, где я просто хочу прояснить эту ситуацию, чтобы она не создавала разных трактовок.

Теги:   Россия Австралия Украина Российско-украинская война Радио NV Война России против Украины

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