Новым премьером Австралии может стать лидер оппозиции 21 мая, 17:05 Цей матеріал також доступний українською Лидер австралийской оппозиционной лейбористской партии Энтони Албанезе может стать новым премьером Австралии (Фото:AAP Image / Lukas Coch via REUTERS)

По предварительным итогам проходящих в субботу, 21 мая, парламентских выборов в Австралии новым премьер-министром вероятно станет лидер оппозиционной Лейбористской партии Энтони Албанезе.

Как пишет BBC, такой прогноз дают три главных новостных ресурса страны — Австралийская телерадиовещательная корпорация, 7 News и Sky News Australia. Подсчет голосов избирателей еще продолжается.

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Прогнозируется, что лейбористы сформируют новое правительство Австралии. Это означает, что лидер лейбористов Энтони Альбанезе станет следующим премьер-министром страны, оттеснив от власти действующего премьера и лидера Либеральной партии Скотта Моррисона, находящегося в должности с 2018 года. В последний раз лейбористы были у власти в Австралии почти 10 лет назад.

Однако пока интрига сохраняется в вопросе того, смогут ли лейбористы получить большинство в австралийском парламенте или же они сформируют правительство в коалиции с другими партиями.

Для победы и возможности сформировать правительство большинства, партия должна получить не менее 76 мест из 151 места в нижней палате парламента — Палате представителей. Если это сделать не удастся, партия должна попытаться заручиться поддержкой независимых депутатов или независимых партий.

«Со Второй мировой войны коалиция формировала правительство примерно в 70% случаев», — говорят эксперты.

Хотя лидер лейбористов Албанезе, вероятно, станет следующим премьером, его партии все еще не хватает четырех мест до отметки в 76, но это может измениться в ближайшие часы, пока подсчет голосов продолжается.

Распределение мест в Палате представителей Австралии по итогам парламентских выборов 2022 года / Фото: ABC News

Что известно об Энтони Албанезе: вероятном новом премьере Австралии

Энтони Албанезе является лидером левоцентристской лейбористской партии Австралии. В последний раз представитель этой партии возглавлял правительство страны в 2013 году.

Албанезе один из политиков Австралии с самым длинным стажем работы, в частности, в течение короткого времени он был вице-премьер-министром при Кевине Радди в 2013 году. С 2019 года он возглавил лейбористскую партию, к которой присоединился еще в юные годы.

59-летнего мужчину по прозвищу «Альбо» воспитывала мать-одиночка на пенсии по инвалидности в социальном жилье. Он часто называл свое воспитание основой своих прогрессивных убеждений.



Албанезе заслужил репутацию поклонника бесплатной системы здравоохранения и защитника ЛГБТ-сообщества. Он обещает увеличивать финансирование сектора ухода за пожилыми людьми в стране, обеспечить более дешевый уход за детьми и улучшение гендерного равенства в оплате труда. Лейбористы также обязались провести референдум по закреплению в конституции голоса коренных народов в парламент — совещательный орган, который предоставит аборигенам роль в формировании касающейся их политики.

В то же время, Албанезе не поддерживает более агрессивную политику противодействия климату, а также выступает за возвращение назад искателей убежища, прибывающих в Австралию на лодках. По Китаю лейбористы выступают за усиление риторики.

Энтони Албанезе голосует на избирательном участке в Сиднее / Фото: AAP/Lukas Coch/via REUTERS

Албанезе обещает избирателям «обновление, а не революцию», стремясь вытеснить консервативную либерально-национальную коалицию, и заявляет о стремлении «объединить австралийцев». Он говорит, что пора, чтобы парламент отображал «современную Австралию».

«Мое послание состоит в том, что я хочу представлять всех австралийцев. Я хочу объединить страну. В последнее время было много расколов. Одной из причин моей критики нынешнего правительства является то, что [действующий премьер Австралии] Скотт Моррисон ищет разделения и отличия, а не единство и общую цель… Нам нужно объединиться и двигаться вперед как нация. Я верю, что мы сможем», — говорит Албанезе в день голосования.

Албанезе критиковал правительство либерала Моррисона за медленные закупки вакцин во время пандемии covid-19, рост стоимости жизни и медленный рост зарплат. Популярность действующего премьера упала на фоне нескольких скандалов, в частности, его несвоевременного отпуска на Гавайях во время лесных пожаров 2019—2020 годов. В то же время Моррисон приписывает себе заслугу в применении жесткого подхода к закрытию границ во время пандемии коронавируса, который помог Австралии достичь одного из самых низких показателей смертности в мире.

Действующий премьер Австралии Скотт Моррисон во время предвыборной кампании / Фото: AAP Image/Mick Tsikas

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