Австралия и Нидерланды инициировали совместный судебный процесс против РФ по делу о сбитом над Донбассом МН17 14 марта, 11:36 Цей матеріал також доступний українською Глава австралийского МИД Марис Пейн и генеральный прокурор Австралии Микаэлия Кэш (Фото:Marise Payne/Twitter)

Австралия и Нидерланды 14 марта инициировали судебный процесс против Российской Федерации в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) за сбитый рейс MH17 Malaysia Airlines в 2014 году.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Австралии.

«С мая 2018 года мы утверждаем, что Российская Федерация несет ответственность в соответствии с международным правом за сбитие рейса MH17», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодняшние совместные действия Австралии и Нидерландов являются крупным шагом вперед в борьбе обеих стран за правду, справедливость и ответственность за этот ужасный акт насилия, унесший жизни 298 людей, 38 из которых называли Австралию своим домом.

Австралия и Нидерланды будут полагаться на неопровержимые доказательства того, что:

Рейс MH17 был сбит российским зенитно-ракетным комплексом Бук-ТЕЛАР.

Ракетный комплекс был доставлен из России на сельскохозяйственное поле на востоке Украины утром 17 июля 2014 г. — район, находящийся под контролем пророссийских сепаратистов.

Ракетный комплекс принадлежал 53-й зенитной бригаде Российской Федерации и сопровождался обученным российским военным расчетом.

С места запуска Бук-ТЕЛАР выпустил ракету, сбившую рейс MH17, в результате чего погибли все 298 человек на борту.

Ракета могла быть запущена только обученным российским экипажем Бук-ТЕЛАР или, по крайней мере, кем-то, кто действовал по их указанию или контролю.

А также ракетный комплекс Бук был возвращен Российской Федерации вскоре после сбития рейса MH17.

В сообщении также говорится, что октябре 2020 года Россия в одностороннем порядке вышла из переговоров с Австралией и Нидерландами относительно сбития рейса MH17 и отказалась вернуться за стол переговоров, несмотря на неоднократные просьбы Австралии и Нидерландов.

«Отказ Российской Федерации взять на себя ответственность за свою роль в крушении рейса MH17 является неприемлемым, и правительство Австралии всегда заявляло, что оно не исключает никаких юридических возможностей в нашем стремлении к правосудию», — говорится в сообщении.

Совместные действия в соответствии со статьей 84 Конвенции о международной гражданской авиации являются дополнением к национальному судебному преследованию в Нидерландах четырех подозреваемых в их индивидуальной уголовной ответственности за сбитие рейса MH17.

«Неспровоцированное и неоправданное вторжение России в Украину и эскалация ее агрессии подчеркивают необходимость продолжать наши неустанные усилия по привлечению России к ответственности за ее вопиющие нарушения международного права и Устава ООН, включая угрозы суверенитету и воздушному пространству Украины. Хотя мы не можем заглушить горе тех, чьи близкие погибли в результате действий России, правительство Австралии приложит все возможные усилия, чтобы привлечь Россию к ответственности, чтобы этот ужасный акт больше никогда не повторился», — отметили в МИД Австралии.

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