Смерть королевы Елизаветы II. В Австралии снова заявили о намерении стать республикой 9 сентября, 11:31 Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября (Фото:REUTERS/John Sibley)

Менее чем через сутки после смерти королевы Великобритании Елизаветы II в одной из партий Австралии снова заговорили о намерениях страны стать республикой.

Об этом лидер зеленых Адам Бендт написал в Twitter.

Он заявил, что Австралии требуется соглашение с коренными народами.

«Наши мысли с ее [королевы Елизаветы II] семьей и всеми, кто любил ее. Теперь Австралия должна двигаться вперед», — написал Бендт.

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В комментариях политика начали критиковать и обвинили в неуважении, поскольку он поднял этот вопрос всего лишь через несколько часов после смерти королевы.

Австралия является парламентской монархией, во главе которой стояла королева Елизавета II, после ее смерти 8 сентября сувереном стал Чарльз III. Однако британские монаршие власти в стране носят в основном символический характер.



Инфографика: НВ

Австралия уже давно обсуждает необходимость дистанцироваться от британского монарха. Референдум в 1999 году о том, чтобы стать республикой, провалился — 55% избирателей выступили против. В 2016-м тогдашний премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заявил, что его страна должна стать республикой после завершения правления британской королевы Елизаветы II.

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