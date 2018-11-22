22 ноября 2018, четверг

Австралию накрыла мощная пыльная буря: жителей Сиднея призвали покинуть улицы

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В Австралии из-за засухи образовалось огромное облако из пыли
Фото: ducatimanaus via Instagram

В Австралии из-за засухи образовалось огромное облако из пыли

В четверг, 22 ноября, Австралию накрыла мощная пыльная буря.

Как сообщает BBC, облако пыли протяженностью 500 км привело к задержке авиарейсов и уже достигло Сиднея.

Во многих регионах штата Новый Южный Уэльс фиксируют серьезные проблемы с видимостью на улицах. С августа штат переживает засуху, что стало следствием образования бури. Сильные ветра подхватывают частицы сухого грунта, образуя облако из пыли.

Власти Сиднея призвали местных жителей не выходить на улицы. Особенно предупреждение касается маленьких детей, а также тех, кто страдает от респираторных заболеваний.

Медики сообщают, что к ним обращаются пациенты с жалобами на проблемы с дыханием. Количество пострадавших пока не называется.

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