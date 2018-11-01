02 ноября 2018, пятница

Австралийский Алькатрас: в Австралии может появиться частная тюрьма для террористов

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Алькатрас у США

Алькатрас у США

Так называемый Австралийский Алькатрас - частную тюрьму для террористов могут построить в Элис-Спрингс - городе, расположенном почти в географическом центре Австралии.

Об этом сообщает АВС.

Населенный пункт является известным центром туризма и аборигенских культур.

"Это не правительственный проект, а частный. Строительство предполагается вести на частной земле и за счет средств частного сектора. Правительство Территории не склонно мешать развитию частного бизнеса", - заявил председатель правительства Северной Территории Майкл Ганнер.

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Оппозиционные силы выступили против строительства исправительного учреждения в Элис-Спрингс.

"Оппозиция поддерживает инициативы, направленные на развитие экономики Северной Территории, но выступает против того, чтобы Центральная Австралия стала местом для террористов, а не для туристов", - сказал лидер оппозиции в парламенте Территории Гэри Хиггинс.

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