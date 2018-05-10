Австралия выделит $50 млн на поддержку судебного преследования виновных в крушении MH17

Деньги для судебного преследования виновных в крушении MH17 будут выделены в течение четырех лет

Власти Австралии решили предоставить $50 млн на поддержку голландского судебного преследования виновных в крушении малазийского Boeing рейса MH17, сбитого на Донбассе в 2014 году.

Об этом со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны передает DW.

Как сообщается, указанные средства уже внесены в бюджет Австралии на 2018 год и будут выделены в течение четырех лет.

"Правительство Тернбулла (премьер-министра Австралии Мальколма Тернбулла) продолжает добиваться справедливости для жертв падения MH17", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что выделенные средства, среди прочего, пойдут на оплату издержек, связанных с участием в судебном процессе родственников погибших в катастрофе.

Напомним, крушение малайзийского Boeing произошло 17 июля 2014 года.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ЗРК Бук российских оккупационных сил на Донбассе. В результате катастрофы погибли все 298 человек, находившихся на борту.

В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

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В сентябре 2016 года Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования крушения Boeing, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.