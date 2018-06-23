Авиация Ирака атаковала штаб ИГИЛ в Сирии, ликвидировано 45 боевиков

Военно-воздушные силы Ирака в пятницу, 22 июня, нанесли удар по штабу террористической организации Исламское государство в Сирии, в результате чего погибли 45 боевиков, сообщили иракские военные.

Иракские истребители F-16 уничтожили три здания в сирийском городе Хаджин, где, по данным иракских военных, проходила встреча главарей ИГИЛ, передает Reuters.

По данным Багдада, в авианалете были ликвидированы командиры боевиков, такие как "заместитель военного министра", один из его "пропагандистов", а также личный курьер лидера ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади и начальник полиции.

"Иракские самолеты F-16 нанесли авиаудар, целью которого стала встреча командования ИГИЛ... в районе Хаджин на территории Сирии. В результате операции цель была полностью уничтожена, ликвидировано около 45 боевиков ", - говорится в сообщении командования совместной операции.

Напомним, что боевики ИГИЛ в ходе масштабной операции возобновили контроль над частью сирийского города Абу-Камаль на границе с Ираком.