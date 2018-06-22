22 июня 2018, пятница

Авиация Асада сбросила бочковые бомбы на юго-западе Сирии - наблюдатели

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Наблюдатели сообщили о значительных разрушениях на юго-западе Сирии

Наблюдатели сообщили о значительных разрушениях на юго-западе Сирии

Военные самолеты сирийской армии сбросили бочковые бомбы на районы на юго-западе Сирии, пишет Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

По данным наблюдателей, в район города Деръа войска Асада сбросили 12 бочковых бомб.

Атака привела к значительным разрушениям местной инфраструктуры, однако уточняется, что человеческих жертв нет.

Ранее в ООН сообщили, что в результате боевых действий в провинции Даръа на юго-западе Сирии погибли по меньшей мере 20 человек. В организации добавили, что активное наступление правительственных сил угрожает безопасности примерно 750 тысяч человек, и может вынудить их покинуть свои дома.

США потребовали от Российской Федерации сдержать наступление армии сирийского лидера Башара Асада. Отмечается, что сирийские правительственные силы не только нарушили зону деэскалации, но и провели авиационные, ракетные и артиллерийские удары.

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