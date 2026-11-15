Авиасообщение в США полностью восстановлено после масштабного сбоя

Сбой произошел 13 ноября. Чтобы обеспечить безопасность полетов, в ночь на 14 ноября FAA ввело временный общенациональный запрет на вылеты из аэропортов (Фото: REUTERS/Eric Lee)

Авиасообщение в Соединенных Штатах вернулось к обычному режиму работы после масштабного сбоя в телекоммуникационных системах Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Об этом 14 ноября сообщил министр транспорта страны Шон Даффи.

«Мы вернулись к полноценной работе», — написал он в соцсети X, поблагодарив пассажиров за терпение.

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Сбой произошел 13 ноября. Чтобы обеспечить безопасность полетов, в ночь на 14 ноября FAA ввело временный общенациональный запрет на вылеты из аэропортов. По данным CNN, из-за этого были задержаны или отменены около 15 тысяч рейсов.

Американские власти исключили версии о кибератаке, теракте и вмешательстве искусственного интеллекта. По словам Даффи, причиной инцидента могли стать плановые работы по замене устаревших медных кабелей на оптоволокно.

В ходе работ возникла проблема с маршрутизатором, который начал перегружать другие системы управления воздушным движением. В результате связь с самолетами была нарушена, поэтому власти приняли решение временно приостановить вылеты.

Даффи возложил ответственность за инцидент на подрядчика FAA — компанию L3Harris. По его словам, она могла установить неисправный маршрутизатор или ненадлежащим образом выполнить свою работу.

Брайан Бедфорд, представитель FAA, заявил, что, согласно прогнозам, из примерно 41 тысячи рейсов, запланированных на 14 ноября, будет отменено от 4 до 5 тысяч. По оценкам ведомства, 13 ноября было отменено 12 тысяч рейсов, в том числе 9 тысяч коммерческих и 3 тысячи частных рейсов или рейсов авиации общего назначения.

Ранее сообщалось, что Даффи призвал Конгресс выделить 50 млрд долларов на обновление устаревшей системы управления воздушным движением после масштабного сбоя, который привел к приостановке вылетов по всей стране.