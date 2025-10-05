Над аэропортом Вильнюса ограничили воздушное пространство

Пока официальных комментариев от авиационных или оборонных ведомств Литвы не поступало (Фото: instagram.com/lithuanian_airports/)

В небе над международным аэропортом Вильнюса в Литве временно ограничили воздушное пространство — вероятно, из-за замеченных воздушных шаров.

Об этом сообщает LRT.



По информации литовских СМИ, часть авиарейсов перенаправили в Каунас, Ригу и Гданьск. Ограничения могут продлиться несколько часов, пока службы безопасности выясняют обстоятельства.

Реклама

Пока официальных комментариев от авиационных или оборонных ведомств Литвы не поступало.