Над аэропортом Вильнюса ограничили воздушное пространство

5 октября, 02:41
Пока официальных комментариев от авиационных или оборонных ведомств Литвы не поступало (Фото: instagram.com/lithuanian_airports/)

В небе над международным аэропортом Вильнюса в Литве временно ограничили воздушное пространство — вероятно, из-за замеченных воздушных шаров.

Об этом сообщает LRT.

По информации литовских СМИ, часть авиарейсов перенаправили в Каунас, Ригу и Гданьск. Ограничения могут продлиться несколько часов, пока службы безопасности выясняют обстоятельства.

Пока официальных комментариев от авиационных или оборонных ведомств Литвы не поступало.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Литва Вильнюс

Поделиться:

