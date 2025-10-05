Над аэропортом Вильнюса ограничили воздушное пространство
Пока официальных комментариев от авиационных или оборонных ведомств Литвы не поступало (Фото: instagram.com/lithuanian_airports/)
В небе над международным аэропортом Вильнюса в Литве временно ограничили воздушное пространство — вероятно, из-за замеченных воздушных шаров.
Об этом сообщает LRT.
По информации литовских СМИ, часть авиарейсов перенаправили в Каунас, Ригу и Гданьск. Ограничения могут продлиться несколько часов, пока службы безопасности выясняют обстоятельства.
