Крупнейший в мире авианосец США прибыл в Осло для участия в учениях НАТО, в Москве разразились истерикой 24 мая, 14:47 Американский авианосец USS Gerald R. Ford (Фото:U.S. Navy/Wikimedia)

Крупнейший в мире авианосец США Gerald R. Ford зашел в Осло (Норвегия) для участия в учениях НАТО.

Как сообщает Reuters, это стало первым случаем для такого американского корабля в качестве демонстрации силы Альянса в период обострения напряженности между НАТО и Россией из-за войны в Украине.

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В ближайшие дни корабль и его экипаж проведут учения с норвежскими вооруженными силами вдоль побережья страны.

«Этот визит — важный сигнал о тесных двусторонних отношениях между США и Норвегией и сигнал о доверии к коллективной обороне и сдерживанию», — прокомментировал заход американского авианосца представитель норвежского объединенного штаба Йонни Карлсен.

Норвежские СМИ сообщили, что авианосец проследует к северу от Полярного круга. Карлсен отказался комментировать эти сообщения.

В Москве разразились истерикой из-за прибытия авианосца США в Осло.

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Посольство страны-агрессора РФ заявило в своем заявлении в Facebook, что на севере «нет ни вопросов, требующих военного решения, ни тем, где необходимо вмешательство извне».

«Учитывая, что в Осло признают, что Россия не представляет прямой военной угрозы для Норвегии, такие демонстрации силы выглядят нелогичными и вредными», — заявили там.

В марте стало известно, что Россия перебросила к границе с Норвегией и Финляндией максимальное с начала войны против Украины количество стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие.