Авиакомпании РФ начали разбирать самолеты на запчасти — Reuters 8 августа, 21:55 Западные источники сообщили, что России будет сложно использовать современные реактивные самолеты в течение года после введения санкций (Фото:REUTERS/Regis Duvignau)

Авиакомпании России, в том числе государственная компания Аэрофлот, начали разбирать самолеты на запчасти, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их данным, РФ не может купить необходимые детали из-за западных санкций.

Один из источников сообщил, что как минимум один Sukhoi Superjet-100, остановили и разбирают.

Cамолеты Sukhoi Superjet сильно зависят от иностранных запчастей, пишет агентство. По данным источника, с одного из них уже сняли двигатель, чтобы другой Superjet мог продолжить полеты.

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Оборудование, по данным Reuters, также взяли из нескольких Boeing 737 и Airbus A320 Аэрофлота, поскольку компании требуются дополнительные запчасти для других самолетов этих моделей.

Западные источники сообщили, что России будет сложно использовать современные реактивные самолеты в течение года после введения санкций, несмотря на ее высокоразвитую инженерную базу.

По данным Генштаба, всего с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 223 самолета.



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