Авиакомпании РФ начали разбирать самолеты на запчасти — Reuters

8 августа, 21:55
Западные источники сообщили, что России будет сложно использовать современные реактивные самолеты в течение года после введения санкций (Фото:REUTERS/Regis Duvignau)

Западные источники сообщили, что России будет сложно использовать современные реактивные самолеты в течение года после введения санкций (Фото:REUTERS/Regis Duvignau)

Авиакомпании России, в том числе государственная компания Аэрофлот, начали разбирать самолеты на запчасти, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их данным, РФ не может купить необходимые детали из-за западных санкций.

Один из источников сообщил, что как минимум один Sukhoi Superjet-100, остановили и разбирают.

Cамолеты Sukhoi Superjet сильно зависят от иностранных запчастей, пишет агентство. По данным источника, с одного из них уже сняли двигатель, чтобы другой Superjet мог продолжить полеты.

Видео дня
Читайте также:

Нынешний режим санкций против российской нефти не работает — Олег Устенко (Фото:energyintel.com) Санкции Запада оказались фантомом. РФ удвоила доходы от продажи нефти, угля и газа — статья Устенко в Financial Times

Оборудование, по данным Reuters, также взяли из нескольких Boeing 737 и Airbus A320 Аэрофлота, поскольку компании требуются дополнительные запчасти для других самолетов этих моделей.

Западные источники сообщили, что России будет сложно использовать современные реактивные самолеты в течение года после введения санкций, несмотря на ее высокоразвитую инженерную базу.

По данным Генштаба, всего с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 223 самолета.

https://www.youtube.com/embed/orTk_6zDo7g
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Аэрофлот Самолеты

Эксклюзивы НВ

По опыту 12 выездов в Киевскую область бьюти-волонтеры уверены — люди после оккупации много держат в себе и часто им нужно просто поделиться (Фото:Наталья Кравчук)
«Наводим красоту и обнимаем» /
Как мастера столичной бьюти-индустрии бесплатно обслуживают украинцев в деоккупированных селах
8 августа, 19:01
События
Учитывайте пропорции и придерживайтесь простых фасонов, когда носите рванные джинсы (Фото:instagram.com/_jeanettemadsen)
Новая и более изысканная версия /
Какие джинсы вернулись в моду и с чем их стильно сочетать
8 августа, 18:50
Красота и мода
Лоуренс Фридман
Профессор военных исследований
Дружба с границами и без. В какую игру решили сыграть Китай и Россия

Опыт России должен предупредить Китай о ловушках, сопровождающих любые военные действия, даже когда шансы выглядят очень благоприятными. Однако и здесь не все так просто

8 августа, 08:50
Мнения
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X