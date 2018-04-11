Авиакомпании предупредили о возможности ракетного удара по Сирии в ближайшие 72 часа

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) разослало авиакомпаниям уведомление о том, что в течении ближайших 72 часов существует вероятность нанесения ракетного удара по территории Сирии.

Авиакомпаниям сообщили об опасности полетов в Восточном Средиземноморье и в районе Никосии.

"В связи с возможными авиаударами по Сирии ракетами класса воздух-земля и крылатыми ракетами в течение следующих 72 часов возможны периодические сбои в работе систем навигации и радиоборудования. Эта информация должна быть принята во внимание при планировании полетов в Восточном Средиземноморье и в районе Никосии", - говорится в уведомлении EASA.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил 9 апреля, что примет решение об ответных действиях США в течение 24-48 часов.

7 апреля в результате атаки с применением газообразного хлора в городе Дума, в сирийской провинции Восточная Гута, последнем оплоте сирийской оппозиции, погибли по меньшей мере 70 человек.

Ранее США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должен нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.

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