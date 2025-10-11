«Обращаем на это внимание десять лет». Немецкие авиакомпании призвали разрешить сбивать дроны над аэропортами

Дроны все чаще становятся причиной задержек в работе аэропортов Германии. Федеральная ассоциация немецких авиакомпаний (BDF) заявила, что о проблеме известно уже десять лет и призвала политиков действовать решительно.

Об этом 11 октября пишет Spiegel.

«В случае угрозы дроны должны иметь возможность быть сбитыми», — заявил Питер Гербер, президент BDF. Он добавил, что необходимо четко определить, кто отвечает за действия во время угрозы.

«Меня раздражает, что серьезность проблемы с дронами начали замечать только сейчас», — отметил Гербер. «Мы обращаем на это внимание уже десять лет».

Президент BDF подчеркнул, что выявление и противодействие дронам является суверенной задачей в сфере безопасности и борьбы с терроризмом, которую должно обеспечивать государство. «В гражданских аэропортах Федеральная полиция должна иметь право останавливать дроны — и при необходимости даже сбивать их».

Он добавил, что проблема дронов для авиакомпаний быстро превращается в большие расходы: «Один час перебоев всегда означает миллионы убытков».

На вопрос о возможном влиянии на цены билетов Гербер ответил, что они точно не станут дешевле. «Вероятно, цены продолжат расти, ведь правительственные расходы на размещение также увеличиваются», — отметил президент BDF.

25 сентября в Германии заметили подозрительные дроны, которые облетали важные объекты Киля, в частности электростанцию, больницу и парламент земли. Министерство внутренних дел расследует инциденты как возможный шпионаж, аналогичные полеты зафиксировали и над военными объектами в других регионах.

28 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия использует танкеры для запуска и управления дронами против европейских стран. Он призвал закрыть для российских судов Балтийское и другие моря и усилить санкции, чтобы ограничить торговлю энергоресурсами и инфраструктуру российского танкерного флота.

2 октября сообщалось, что немецкие следователи проверяют возможную связь между подозрительным грузовым судном РФ и группой дронов, которые в конце сентября были замечены над Шлезвиг-Гольштейном.

3 октября в аэропорту Мюнхена, втором по величине в Германии, были перенаправлены или отменены десятки рейсов из-за обнаружения неизвестных дронов.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что, по его мнению, за многими беспилотниками, пролетавшими над страной, стояла Россия. Однако они были без взрывчатки и скорее совершали разведывательные полеты.

Согласно данным Deutsche Flugsicherung, в период с января по конец сентября 2025 года в Германии было зафиксировано 172 нарушения воздушного пространства дронами. Это больше, чем за аналогичный период 2024-го — 129 случаев, и 121 случай в 2023 году.

8 октября немецкое правительство одобрило законопроект, который позволит полиции сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство или представляющие угрозу безопасности. В Федеральной полиции создадут спецподразделение по борьбе с беспилотниками, которое будет сотрудничать со специалистами из Израиля и Украины.