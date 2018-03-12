Авиакатастрофа в Непале: 50 погибших, не менее 20 человек получили ранения

Самолет при заходе на посадку отклонился от посадочной полосы

В результате авиакатастрофы самолета авиакомпании US-Bangla airlines в столице Непала Катманду погибли 50 человек, не менее 20 пассажиров получили ранения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на армию Непала.

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JUST IN: Nepal plane crash kills at least 50 - army spokesman #Kathmandu pic.twitter.com/2f3D6qVFHl — Reuters World (@ReutersWorld) 12 марта 2018 г.

Не менее 20 человек получили ранения.

Самолет при заходе на посадку отклонился от посадочной полосы, загорелся и врезался в футбольное поле неподалеку. На место происшествия отправили спасателей и военных.