Авиакатастрофа в Непале: 50 погибших, не менее 20 человек получили ранения

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Самолет при заходе на посадку отклонился от посадочной полосы

Самолет при заходе на посадку отклонился от посадочной полосы

В результате авиакатастрофы самолета авиакомпании US-Bangla airlines в столице Непала Катманду погибли 50 человек, не менее 20 пассажиров получили ранения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на армию Непала.

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Не менее 20 человек получили ранения.

Самолет при заходе на посадку отклонился от посадочной полосы, загорелся и врезался в футбольное поле неподалеку. На место происшествия отправили спасателей и военных.

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