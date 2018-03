Авиакатастрофа в Непале: 50 погибших, не менее 20 человек получили ранения

В результате авиакатастрофы самолета авиакомпании US-Bangla airlines в столице Непала Катманду погибли 50 человек, не менее 20 пассажиров получили ранения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на армию Непала.

