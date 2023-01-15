Авиакатастрофа в Непале. На месте трагедии нашли останки 68 человек 15 января, 23:10 Место падения самолета в Непале (Фото:Naresh Giri/via REUTERS)

В Непале обнаружили останки 68 человек на месте падения самолета компании Yeti Airlines в воскресенье, 15 января. Еще четыре человека считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает Nepal News.

Всего на борту воздушного судна находились 72 человека: 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Как пишет CNN, среди пассажиров было 15 иностранцев: пять индийцев, четыре россиянина, два корейца и по одному человеку из Аргентины, Ирландии, Австралии и Франции.

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Авиакомпания Yeti Airlines заявила в Twitter, что отменяет все регулярные рейсы в понедельник, 16 января, в знак траура по жертвам катастрофы.

15 января в Непале потерпел крушение пассажирский самолет ATR 72. Сначала сообщалось, что все 72 человека погибли, однако впоследствии появилась информация о якобы спасении некоторых людей. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что украинцев на борту не было.