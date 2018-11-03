Авиакатастрофа в Индонезии: во время поисковой операции погиб водолаз

В Индонезии во время поисковой операции на месте падения самолета авиакомпании Lion Air погиб водолаз Сиарул Анто.

Об этом сообщает Detik News со ссылкой на командира поисково-спасательного отряда ВМС.

Инцидент произошел в пятницу, 2 ноября.

Причиной смерти мужчины, по предварительным данным, стала декомпрессия. Он умер в больнице.

Накануне дайверы подняли на поверхность черный ящик саомлета.

Напомним, 29 октября самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air упал в море через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. До потери связи экипаж отправил запрос на возвращение в аэропорт вылета.

Всего на борту было 189 пассажиров и членов экипажа, в том числе трое детей, два пилота и пять бортпроводников. По данным СМИ, в самолете находились 20 чиновников Министерства финансов Индонезии.

На месте крушения Boeing 737 не обнаружено признаков того, что кто-то из пассажиров или членов экипажа мог выжить.

Самолеты Boeing 737 серии Max осуществляют коммерческие полеты с 2017 года, первую партию Boeing поставил компании Malindo Air, которая владеет лоукостером Lion Air. Разбившийся самолет начал регулярные рейсы в августе 2018 года.

Lion Air - крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, размер ее флота - более 100 самолетов, в том числе Boeing 737 различных модификаций, а также три лайнера Airbus A330-300. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 120 направлений.