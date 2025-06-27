Индия не позволила следователю ООН присоединиться к расследованию катастрофы самолета авиакомпании Air India , которая произошла 12 июня в Ахмабаде и унесла жизни 260 человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, некоторые эксперты критиковали расследование за задержки в анализе «критически важных» данных из черных ящиков.

На этой неделе Агентство ООН по вопросам авиации предложило Индии прислать одного из своих следователей для оказания помощи в расследовании авиакатастрофы Boeing 787−8 Dreamliner.

Ранее Международная организация гражданской авиации (ICAO) направляла следователей для помощи в расследовании сбивания малайзийского боинга в 2014 году и украинского авиалайнера в 2020 году.

Reuters пишет, на этот раз ICAO просила предоставить следователю статус наблюдателя, но индийские власти отказались от этого.

Министерство гражданской авиации Индии заявило, что получило данные из черных ящиков через две недели после авиакатастрофы.

Также был поднят вопрос о том, где будут считывать записи с черных ящиков — в Индии или в США. Индийское правительство провело только одну пресс-конференцию по катастрофе, на которой не было задано ни одного вопроса, уточнили журналисты.

Согласно международным правилам, известным как Приложение 13, решение о том, где считывать данные, надо принимать немедленно, если полученные доказательства могут предотвратить будущие трагедии.

Авиакатастрофа самолета Air India

12 июня на западе Индии в городе Ахмадабад разбился пассажирский самолет авиакомпании Air India, который летел в Лондон.

Самолет попал в аварию вскоре после взлета — и врезался в общежитие медицинского колледжа на территории кампуса в Meghaninagar.

Спасательные службы подтвердили гибель 241 человека на борту и по меньшей мере 33 человек на земле.

Единственным выжившим после катастрофы стал 40-летний британский гражданин индийского происхождения Вишваш Кумар Ремеш, который занимал место 11А возле аварийного выхода.

Как 15 июня сообщило издание India today, во время аварийной посадки Boeing 787−8 Dreamliner рейса AI 171 в Ахмадабаде пилот сообщил диспетчерам о серьезных проблемах с тягой двигателей — его последние слова были: «тяга не достигнута», «падение», «Mayday».