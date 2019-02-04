Авиакатастрофа с футболистом Салой: среди обломков самолета нашли тело Сегодня, 14:02 1481 Цей матеріал також доступний українською EPA Эмилиано Сала летел в самолете вместе с пилотом Дэвидом Ибботсоном EPA

На дне пролива Ла-Манш среди обломков самолета, в котором летел футболиста Эмилиано Сала, обнаружили тело погибшего.

Об этом сообщили в британской Службе расследования авиационных инцидентов (AAIB), передает ВВС.

The @aaibgovuk have confirmed that tragically a person is visible in the underwater footage of the aircraft #emilianosala and pilot Dave Ibbotson were on. They are now considering the next step. pic.twitter.com/PCdtJrYAtT 4 февраля 2019 г.

"К сожалению, на видеоматериалах среди обломков видно одного пассажира. AAIB сейчас рассматривает следующие шаги в консультации с семьями пилота и пассажира и полицией", - отметили в ведомстве.



Ранее поисковое судно обнаружило пропавший над Ла-Маншем самолет, на борту которого находился 28-летний аргентинский футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон.

Напомним, 21 января над Ла-Маншем исчез самолет, на борту которого находились нападающий Кардиффа Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон. Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, который летел из Нанта в Кардифф, исчез с радаров в районе островов Каскетс.

Впоследствии спасатели прекратили поиски пропавшего над Ла-Маншем самолета PA 46 Malibu.

Позже удалось собрать более 300 тысяч евро и семья Эмилиано Салы решила начать подводные поиски.