Богдан Данилишин
Когда побочный эффект – спад экономики
Сергей Фурса
Зеленский – не Трамп
Дмитрий Кулеба
За гибель социализма
Павел Казарин
Кажется, меня держат за дурака

Авиакатастрофа с футболистом Салой: среди обломков самолета нашли тело

Сегодня, 14:02
1481
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Эмилиано Сала летел в самолете вместе с пилотом Дэвидом Ибботсоном

На дне пролива Ла-Манш среди обломков самолета, в котором летел футболиста Эмилиано Сала, обнаружили тело погибшего.

Об этом сообщили в британской Службе расследования авиационных инцидентов (AAIB), передает ВВС.

"К сожалению, на видеоматериалах среди обломков видно одного пассажира. AAIB сейчас рассматривает следующие шаги в консультации с семьями пилота и пассажира и полицией", - отметили в ведомстве.

Ранее поисковое судно обнаружило пропавший над Ла-Маншем самолет, на борту которого находился 28-летний аргентинский футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон.

Напомним, 21 января над Ла-Маншем исчез самолет, на борту которого находились нападающий Кардиффа Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон. Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, который летел из Нанта в Кардифф, исчез с радаров в районе островов Каскетс.

Впоследствии спасатели прекратили поиски пропавшего над Ла-Маншем самолета PA 46 Malibu.

Позже удалось собрать более 300 тысяч евро и семья Эмилиано Салы решила начать подводные поиски.

Теги:   Ла-Манш Авиакатастрофа

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Футбол

Сегодня, 06:06

article_img
Супербоул-2019: Нью Ингленд Пэтриотс выиграл главный трофей в Национальной футбольной лиге
Страны

Сегодня, 14:02

article_img
Авиакатастрофа с футболистом Салой: среди обломков самолета нашли тело
Геополитика

Сегодня, 13:24

article_img
Россия и США разорвали ракетный договор. Пять причин, почему это важно

Выбор редакции

IT-индустрия

Сегодня, 12:15

article_img
Битва титанов. Почему Apple идет войной против Facebook и Google
Искусство

Сегодня, 13:10

article_img
Другое кино. Звездные гости и победители фестиваля Сандэнс-2019
LIFE

Сегодня, 14:34

article_img
Все красное. 15 неожиданных фактов про Китайский Новый год

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться