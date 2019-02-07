Авиакатастрофа с футболистом Салой: из воды достали одно тело Сегодня, 09:17 255 Цей матеріал також доступний українською EPA Из обломков самолета, в котором летел Эмилиано Сала, достали тело EPA

На месте падения самолета с футболистом Эмилиано Салой и пилотом Дэвидом Ибботсон команда, которая занимается поисками, достала одно тело со дна Ла-Манша.

В отделе расследования авиационных аварий (AAIB) отметили, что специалисты проводили спецоперацию в "сложных условиях", сообщает ВВС Украина.



Операцию осуществляют "столь достойный способом, насколько это возможно", а семьи постоянно держат в курсе дел.

AAIB использовал дистанционно управляемое подводное транспортное средство (ROV), чтобы помочь достать одно тело, которое ранее нашли среди обломков.

В отделе также рассказали, что попытки поднять самолет полностью не были успешными, поэтому от них отказались из-за плохих погодных условий.

"Прогноз погоды на последующие дни плохой, поэтому мы приняли непростое решение в целом завершить операцию", - отметили в AAIB.

Тем не менее, AAIB сообщили, что видеоматериалы, которые успел снять подводный прибор, обеспечили расследование "ценными доказательствами".

Тело переправили на остров Портленд и передали специалистам. О том, кому оно принадлежит, не сообщается.

Ранее стало известно, что на дне пролива Ла-Манш среди обломков самолета, в котором летел футболиста Эмилиано Сала, обнаружили тело погибшего.

Напомним, 21 января над Ла-Маншем исчез самолет, на борту которого находились нападающий Кардиффа Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон. Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, который летел из Нанта в Кардифф, исчез с радаров в районе островов Каскетс.

Впоследствии спасатели прекратили поиски пропавшего над Ла-Маншем самолета PA 46 Malibu.

Позже удалось собрать более 300 тысяч евро и семья Эмилиано Салы решила начать подводные поиски.