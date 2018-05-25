25 мая 2018, пятница

Авиакатастрофа на Кубе: спасатели обнаружили второй "черный ящик" Boeing 737

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На месте авиакатастрофы Boeing 737 на Кубе обнаружили второй

На месте авиакатастрофы Boeing 737 на Кубе обнаружили второй "черный ящик"

На Кубе спасатели обнаружили второй бортовой самописец самолета Boeing 737, который разбился 18 мая.

Как сообщает издание Juventud Rebelde, правительственная комиссия, которая занимается расследованием инцидента, продолжает активную работу по выяснению причин авиакатастрофы.

По данным местных властей, уже удалось установить личности 74 погибших.

Двое людей, которым удалось выжить в авиакатастрофе, находятся в критическом состоянии. При этом у одного из них наметилась положительная динамика, у второго есть риск осложнений. Врачи диагностировали у него ожоги 41% поверхности тела.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 разбился вскоре после вылета из международного аэропорта имени Хосе Марти 18 мая. Он выполнял внутренний рейс. Самолет врезался в линии электропередач.

На его борту было 105 пассажиров и шесть членов экипажа. 

19 мая на месте авиакатастрофы был обнаружен первый черный ящик. 

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