Авиакатастрофа MH17: фигурантов смогут судить по видеосвязи

Правительство Нидерландов направило в парламент законопроект, который позволяет судебное преследование на территории страны любых подозреваемых по делу об авиакатастрофе Боинга MH17 Малазийских авиалиний в небе над Донбассом в 2014 году.

Министерство юстиции Нидерландов заявило, что закон позволит иностранным подозреваемым представать перед судом, в том числе по видеосвязи, если их выдача будет затруднена, сообщает DW.

Также отмечается, что процесс пройдет в окружном суде города Гааги.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

28 сентября 2016 года Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.