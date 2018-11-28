Авиакатастрофа Boeing 737 в Индонезии: лайнер был непригоден к полетам

Cамолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air, который разбился у берегов Индонезии в октябре, был непригоден к эксплуатации в воздухе.

Такие выводы озвучил руководитель подразделения авиации Национального комитета по безопасности транспорта Нуркахио Утомо во время доклада о деталях расследования аварии, пишет BBC.

По данным следователей, авиакомпания Lion Air вернула самолет в эксплуатацию после того, как были обнаружены проблемы на предыдущих рейсах.

Накануне крушения самолет совершил рейс из города Денпасар на острове Бали в Джакарту.

"В течение полета у самолета были технические проблемы, но пилот решил продолжать. На наш взгляд, самолет больше не был способен находиться в воздухе, и ему не стоило продолжать полеты", - подчеркнул Утомо.

Он добавил, что у лайнера были проблемы с системами отсчета высоты и скорости во время предыдущих полетов.

Напомним, 29 октября самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air упал в море через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. До потери связи экипаж отправил запрос на возвращение в аэропорт вылета.

Всего на борту было 189 пассажиров и членов экипажа, в том числе трое детей, два пилота и пять бортпроводников. По данным СМИ, в самолете находились 20 чиновников Министерства финансов Индонезии.

На месте крушения Boeing 737 не обнаружено признаков того, что кто-то из пассажиров или членов экипажа мог выжить.

В Комитете по обеспечению безопасности на транспорте заявили, что у самолета был неисправен датчик скорости.

10 ноября власти Индонезии официально прекратили поиски жертв крушения. Спасатели собрали 196 мешков с человеческими останками. По результатам судебно-медицинской экспертизы удалось идентифицировать 77 жертв.